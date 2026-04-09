Με τους περισσότερους εκδρομείς να εγκαταλείπουν τα κέντρα των πόλεων τις ημέρες του Πάσχα με το όχημά τους, η φόρτωση του αυτοκινήτου αποτελεί μια διαδικασία που θέλει προσοχή προκειμένου να υπάρξει ασφαλής μετακίνηση.

Το βασικό κριτήριο που θα πρέπει να προσέξει ο οδηγός είναι το βάρος που θα μεταφέρει, καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει και τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει συγκεκριμένο βάρος που μπορεί να μεταφέρει και το οποίο ορίζει ο κατασκευαστής. Είναι σημαντικό να μην ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο της ασφάλειας των ατόμων που θα μετακινηθούν. Το σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει οδηγικά η συμπεριφορά του αυτοκινήτου, καθώς θα είναι πιο βαρύ και ενδεχόμενα να υπάρξει μετατόπιση βάρους σε κάθε στροφή. Επίσης οι ελιγμοί θα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, με την απόσταση του φρεναρίσματος να αυξάνεται σημαντικά.

Όταν φορτώνουμε το αυτοκίνητο, τα βαριά αντικείμενα πρέπει να μπαίνουν στο κάτω μέρος του αποθηκευτικού χώρου, προκειμένου το κέντρο βάρος να διατηρηθεί χαμηλά. Αν το αυτοκίνητο έχει μπαγκαζιέρα, τότε σε αυτήν βάζουμε τα ελαφριά και τα ογκώδη αντικείμενα, προκειμένου να διατηρήσουμε χαμηλά το βάρος του αυτοκινήτου.

Καλό είναι να μην υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα στην καμπίνα του οδηγού, αφού με ένα απότομο φρενάρισμα, αυτά μπορούν να μετακινηθούν προς τα εμπρός, τραυματίζοντας τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Αν είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποια αντικείμενα στην καμπίνα των επιβατών, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σταθερά σημεία. Τα κινητά ή τα τάμπλετ καλό είναι να μπαίνουν στις ειδικές θήκες και να μην είναι διάσπαρτα μέσα στην καμπίνα.

Αν υπάρχει ζώο, αυτό δεν πρέπει να περιφέρεται ελεύθερα μέσα στην καμπίνα, αλλά να βρίσκεται μέσα σε ειδικό κλουβί μεταφοράς. Αν το ζώο είναι μεγαλόσωμο, καλό είναι να υπάρξουν ειδικοί ιμάντες συγκράτησης.

Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης στον αποθηκευτικό χώρο, φροντίζουμε τα αντικείμενα να είναι σταθερά και να μην μετακινούνται. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ειδικοί ιμάντες ώστε να σταθεροποιηθεί το φορτίο.

Κάθε επιβάτης πρέπει να έχει τη θέση του και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχουν περισσότερα άτομα από όσα ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Όλα τα άτομα πρέπει να είναι δεμένα με τη ζώνη ασφαλείας. Όταν χρησιμοποιούμε την μπαγκαζιέρα, αυτή πρέπει να ελεγχθεί ώστε να είναι σταθερή και καλά ασφαλισμένη στην μπάρες οροφής προκειμένου να μην φύγει κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αν υπάρξει μεταφορά ποδηλάτου, αυτό πρέπει να γίνει με ειδική βάση ποδηλάτου εξωτερικά.

Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης πρέπει να έχουμε σε πολύ εύκολο σημείο το φαρμακείο, τον πυροσβεστήρα, το ειδικό γιλέκο και το τρίγωνο ακινητοποίησης, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ώρα ανάγκης, χωρίς ο οδηγός να αναγκαστεί να βγάλει έξω από το αυτοκίνητο όλα τα πράγματα για να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι τα ελαστικά να έχουν την πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής σε ανάλογες περιπτώσεις. Ελαστικά που έχουν λιγότερη πίεση θα αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμου, την φθορά του ελαστικού και θα δημιουργήσουν όρους χαμηλής ποιότητας κύλισης, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την οδήγηση, ενώ εάν τα ελαστικά έχουν μεγαλύτερη πίεση θα μειώσουν τα ποσοστά πρόσφυσης και θα αυξήσουν τα μέτρα φρεναρίσματος, ενώ παράλληλα θα αλλοιώσουν σημαντικά τον τρόπο οδήγησης.