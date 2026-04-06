Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα η κίνηση σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής με τα πιο έντονα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα παρατηρείται συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά,.

Την ίδια στιγμή αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, καθώς και στη Μεσογείων, ιδιαίτερα κοντά σε βασικούς κόμβους.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην παραλιακή λεωφόρο παρατηρούνται κατά τόπους καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026

