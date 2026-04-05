Σαν σήμερα, στις 6 Απριλίου 1896, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο του κόσμου με την έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, της διοργάνωσης που μετέτρεψε ένα μεγάλο ιστορικό όραμα σε παγκόσμιο θεσμό. Ύστερα από αιώνες σιωπής, η επιστροφή των Αγώνων στον τόπο που τους γέννησε έδωσε στη νεότερη Ελλάδα ένα διεθνές κύρος δυσανάλογο του μεγέθους της και χάρισε στον αθλητισμό μια νέα, οικουμενική αποστολή.

Πίσω από αυτή την αναβίωση βρισκόταν ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερτέν. Ο Γάλλος παιδαγωγός που πίστεψε πως ο αθλητισμός μπορούσε να γίνει κοινή γλώσσα ανάμεσα στα έθνη. Με τη δική του επιμονή, αλλά και τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας και ευεργετών όπως ο Γεώργιος Αβέρωφ, η Αθήνα ανέλαβε να φιλοξενήσει τους πρώτους Αγώνες της νέας εποχής. Όταν μάλιστα ο Κουμπερτέν πέθανε, η καρδιά του ενταφιάστηκε στην Ολυμπία, καθώς ήταν στις τελευταίες του επιθυμίες.

Η τελετή έναρξης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μπροστά στον βασιλιά Γεώργιο Α΄ και σε χιλιάδες θεατές, σφράγισε μια ιστορική στιγμή: την αναγέννηση ενός θεσμού που θα συνέδεε για πάντα τον αθλητισμό με τα ιδανικά της ειρήνης, της ενότητας και της ανθρώπινης υπέρβασης. Από εκείνη τη μέρα, η Αθήνα του 1896 σηματοδότησε τη γέννηση της σύγχρονης ολυμπιακής ιδέας και έβαλε την Ελλάδα ξανά στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1453: Ο Μωάμεθ Β΄ αρχίζει στις 6 Απριλίου την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, ανοίγοντας την τελική φάση της κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η οθωμανική επίθεση οργανώθηκε από ξηρά και θάλασσα, με βαριά πυροβόλα να σφυροκοπούν τα τείχη της πόλης για εβδομάδες. Η άλωση που ακολούθησε στις 29 Μαΐου 1453 άλλαξε οριστικά τον συσχετισμό δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και έγινε τομή στην παγκόσμια ιστορία.

1896: Στην Αθήνα ανοίγουν επίσημα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, με τους αγώνες να διεξάγονται από τις 6 έως τις 15 Απριλίου. Η διοργάνωση αποτέλεσε την πρακτική αναβίωση της ολυμπιακής ιδέας, έπειτα από τη διεθνή πρωτοβουλία του Πιερ ντε Κουμπερτέν, και έφερε στην ελληνική πρωτεύουσα αθλητές από πολλές χώρες. Το αποτύπωμά της ήταν τεράστιο, γιατί από εκεί θεμελιώθηκε ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων όπως τον γνωρίζει ο σύγχρονος κόσμος.

1909: Οι Αμερικανοί εξερευνητές Ρόμπερτ Πίρι και Μάθιου Χένσον φτάνουν στον Βόρειο Πόλο, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της εξερεύνησης. Η αποστολή τους θεωρείται για χρόνια η πρώτη που κατέκτησε το παγωμένο άκρο του πλανήτη, αν και δεν έλειψαν οι αμφισβητήσεις.

1917: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσσουν πόλεμο στη Γερμανία και μπαίνουν επίσημα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση ήρθε έπειτα από την κλιμάκωση του γερμανικού υποβρυχιακού πολέμου και σηματοδότησε μια καθοριστική μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων. Η αμερικανική εμπλοκή ενίσχυσε στρατιωτικά και οικονομικά τους Συμμάχους και επηρέασε καθοριστικά την έκβαση του πολέμου.

1941: Η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία, εξαπολύοντας τη μεγάλη επίθεση στα Βαλκάνια. Στο ελληνικό μέτωπο, η σύγκρουση συνδέθηκε άμεσα με τη «Γραμμή Μεταξά» και την αντίσταση στα οχυρά της βόρειας Ελλάδας, ενώ την ίδια μέρα σημειώθηκαν και σφοδροί βομβαρδισμοί. Η εισβολή οδήγησε σύντομα στην κατάληψη της χώρας και εγκαινίασε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

1957: Η Ολυμπιακή Αεροπορία ξεκινά επίσημα τη νέα της πορεία υπό τον Αριστοτέλη Ωνάση, όταν η παλιά ΤΑΕ περνά στη νέα εταιρική μορφή και ονομασία. Η κίνηση αυτή συνδέθηκε με τον εκσυγχρονισμό των αερομεταφορών στην Ελλάδα της μεταπολεμικής περιόδου και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει η χώρα έναν αεροπορικό φορέα διεθνούς ακτινοβολίας. Για δεκαετίες, η Ολυμπιακή έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά σύμβολα στο εξωτερικό.

1960: Πραγματική σύρραξη ξεσπά στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης πρότασης δυσπιστίας της ΕΔΑ κατά της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βουλευτές της ΕΡΕ αποκαλούν τους συναδέλφους τους της ΕΔΑ «Βούλγαρους», με τους τελευταίους να απαντούν χαρακτηρίζοντάς τους «ταγματασφαλίτες». Η αντιπαράθεση οδηγείται σε χειροδικίες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Χωροφυλακής για την αποκατάσταση της τάξης.

1974: Οι ABBA κερδίζουν τη Eurovision στο Μπράιτον με το «Waterloo» και μετατρέπουν μια τηλεοπτική βραδιά σε σημείο καμπής για την ποπ μουσική. Ο θρίαμβός τους άνοιξε τον δρόμο για τη διεθνή τους εκτόξευση και για μία από τις πιο εμπορικές ευρωπαϊκές πορείες στη δισκογραφία. Την ίδια διοργάνωση η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά, με τη Μαρινέλλα και το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία και ελληνικό τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

1994: Η κατάρριψη του αεροσκάφους του προέδρου της Ρουάντας Ζουβενάλ Χαμπιαριμάνα γίνεται ο άμεσος πυροκροτητής της γενοκτονίας που θα ακολουθήσει. Μέσα στις επόμενες περίπου εκατό ημέρες, εξτρεμιστικοί κύκλοι των Χούτου οργάνωσαν μαζικές σφαγές κυρίως εναντίον των Τούτσι, αλλά και μετριοπαθών Χούτου. Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα του ύστερου 20ού αιώνα, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και βαθύ τραύμα που σημάδεψε τη χώρα για δεκαετίες.

2001: Η Βουλή ψηφίζει την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, σε μία από τις πιο σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις της μεταπολίτευσης. Η αναθεώρηση ενίσχυσε την προστασία ατομικών δικαιωμάτων, αναγνώρισε πιο καθαρά τον ρόλο των ανεξάρτητων αρχών και επιχείρησε να βάλει νέους κανόνες στη διαφάνεια της δημόσιας ζωής. Το αποτύπωμά της ήταν ουσιαστικό, γιατί επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε θεσμικά το κράτος στις αρχές του 21ου αιώνα.

2007: Βυθίζεται στις 4 τα ξημερώματα το κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» στον όρμο Αθηνιού της Σαντορίνης.

Γεννήσεις





1520 – Ραφαήλ (Raphael) (28 Μαρτίου ή 6 Απριλίου 1483 – 6 Απριλίου 1520), Ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας, από τις κορυφαίες μορφές της Αναγέννησης. Το έργο του διακρίνεται για την αρμονία, την καθαρότητα της σύνθεσης και την ιδανική απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής. Δημιούργησε εμβληματικά έργα όπως «Η Σχολή των Αθηνών» και πολλές Μαντόνες, ενώ η συμβολή του στην τέχνη τον κατέστησε ισάξιο των Λεονάρντο ντα Βίντσι και Μιχαήλ Αγγέλου.

Θάνατοι

1833 – Αδαμάντιος Κοραής (27 Απριλίου 1748 – 6 Απριλίου 1833), Έλληνας λόγιος και διανοούμενος, από τις σημαντικότερες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Με το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και στην πνευματική προετοιμασία της Επανάστασης του 1821. Υπήρξε υπέρμαχος της παιδείας και της γλωσσικής καλλιέργειας, επηρεάζοντας βαθιά την εξέλιξη της νεοελληνικής σκέψης.

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι