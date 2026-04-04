Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου ένας σκύλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, «τρώγοντας» τα φτερά και τα λάστιχα του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, που διαμένει στην Κρήτη, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εικόνες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό του, δείχνοντας τη μανία με την οποία επιτέθηκε ο σκύλος.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Τις φωτογραφίες κοινοποίησε ο Γιάννης Λιονάκης και, σύμφωνα με την πληροφόρηση που εκείνος έχει, η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει με έξοδα του ιδιοκτήτη του σκύλου.

Ωστόσο, η εικόνα με το δαγκωμένο φτερό του αυτοκινήτου προκαλεί απορία για την επίθεση, τόσο ως προς τη μανία του ζώου, αλλά και ως προς την αντοχή που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα!

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έγραψε στην ανάρτησή του: «Ένα αυτοκίνητο διαλυμένο από επίθεση σκύλων. Λαμαρίνες σκισμένες, πλαστικά λιωμένα, ζημιές που σοκάρουν.“