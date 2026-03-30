Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς τρία παιδιά έμειναν ορφανά μέσα σε μία μέρα, καθώς έχασαν τον πατέρα τους μετά την κηδεία της μητέρας τους.

Πιο αναλυτικά, η τραγική αρχή έγινε με τον θάνατο της 54χρονης Αφεντούλας Ξάφη – Κασάπογλου, η οποία κηδεύτηκε χθες μέσα σε κλίμα οδύνης. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο σύζυγός της Δημήτρης Κασάπογλου, επίσης 54 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους, έγραψε η ιστοσελίδα thenewspaper.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν άντεξε την απώλεια της συζύγου του, με την οποία είχαν δημιουργήσει οικογένεια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, και κατέληξε λίγες ώρες μετά την κηδεία της.

Οι πιο σκληρά δοκιμαζόμενοι είναι τα τρία παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μέσα σε μία ημέρα έχασαν και τους δύο γονείς τους, καθώς και οι γονείς και οι συγγενείς της οικογένειας, που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κασάπογλου θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Βόλου, στον ίδιο ναό όπου μία ημέρα νωρίτερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη σύζυγό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς πρόκειται για μια τραγική εξέλιξη που συγκλονίζει όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.