Στο επίκεντρο της συζήτησης για τον καιρό των επόμενων ημερών βρίσκεται το σενάριο για πιθανή μετεωρολογική βόμβα, με αφορμή τις εκτιμήσεις για έντονη επιδείνωση από την Τρίτη 31 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου. Παρά τις αναφορές για ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που παραμένει υπό παρακολούθηση και όχι για οριστική πρόγνωση.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος έκανε λόγο για πιθανότητα περίπου 25% να διαμορφωθεί ένα ακραίο σενάριο, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τα επόμενα «τρεξίματα» των προγνωστικών μοντέλων. Όπως ανέφερε, από τα μέσα της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει τη χώρα μας ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσε να αποκτήσει χαρακτηριστικά που στη Μετεωρολογία περιγράφονται ως «Μετεωρολογική βόμβα».

Τι είναι η μετεωρολογική βόμβα

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, στο οποίο η ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του πέφτει πολύ γρήγορα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η απότομη μεταβολή συνδέεται συνήθως με έντονα φαινόμενα, όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε, εφόσον το σύστημα κινηθεί προς την Ελλάδα από τα δυτικά και ενισχυθεί περαιτέρω πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πτώση της πίεσης στο κέντρο του. Αυτό είναι το στοιχείο που θα καθορίσει αν θα μιλάμε τελικά για ένα απλώς πολύ ισχυρό χαμηλό ή για φαινόμενο με χαρακτηριστικά «μετεωρολογικής βόμβας».

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για έντονη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ δυνατούς ανέμους, τοπικά έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εικόνα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και ότι η τάση αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως βεβαιότητα. Στη δημόσια τοποθέτησή του υπογράμμισε πως «υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται “Μετεωρολογική βόμβα”», διευκρινίζοντας όμως ότι το ακραίο σενάριο παραμένει ανοικτό με επιφύλαξη.

Τι απαντούν Κολυδάς και Τσατραφύλλιας

Από την πλευρά τους, ο Θοδωρής Κολυδάς και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη δημόσια συζήτηση για ακραία σενάρια αρκετές ημέρες πριν από την πιθανή εκδήλωση των φαινομένων.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στάθηκε στην ανάγκη να αποφεύγεται η υπερβολή, επισημαίνοντας ότι η αναπαραγωγή καταστροφικών σεναρίων σε τόσο πρώιμο στάδιο δεν βοηθά την ενημέρωση των πολιτών και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις. Όπως ανέφερε, «Λόγω των μεγάλων διαφορών που εξακολουθούν να εμφανίζουν τα προγνωστικά μοντέλα, ας δείξουν λίγη περισσότερη αυτοσυγκράτηση και οι μετεωρολόγοι», στέλνοντας μήνυμα για προσεκτική ανάγνωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Ποια είναι τα πιθανά φαινόμενα

Σε περίπτωση που το δυσμενές σενάριο επιβεβαιωθεί, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, πολύ δυνατούς ανέμους που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές, καθώς και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοια συστήματα χρειάζονται στενή παρακολούθηση μέχρι και λίγες ώρες πριν από την εκδήλωσή τους, καθώς η τελική ένταση, η ακριβής τροχιά και οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο μπορεί να αλλάξουν.

Τι ισχύει τελικά

Με τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπάρχει οριστική επιβεβαίωση για μετεωρολογική βόμβα στην Ελλάδα, αλλά ένα σενάριο που εξετάζεται με προσοχή από τους μετεωρολόγους. Η ουσία είναι ότι η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να φέρει σοβαρή επιδείνωση του καιρού, ωστόσο η ακριβής εξέλιξη θα αποσαφηνιστεί με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Μέχρι τότε, οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και προσοχή στις επίσημες ενημερώσεις, ώστε να αποφεύγονται τόσο ο εφησυχασμός όσο και οι υπερβολικές ερμηνείες.