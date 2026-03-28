Στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου, αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένονται σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Το συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 3 το μεσημέρι.

Οι υπόλοιπες περιοχές:

Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00

Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00

Βόλος: Δημαρχείο, 11:30

Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00

Ιεράπετρα: Κεντρική Πλατεία, 18:00

Ικαρία: Εύδηλος, 17:00

Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00

Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00

Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00

Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00

Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30

Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00

Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00

Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00

Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00

Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00

Παλαιά Φώκαια: Μικράς Ασίας & Λεωφόρου Σουνίου, 11:00

Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00

Τήνος: Λιμάνι, 12:00

Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30

Χίος: Πλατεία Βουνακίου, 12:00

Μεταξύ των φορέων που καλούν είναι: ΚΕΕΡΦΑ, συνέδριο ΕΚΑ, συνέδριο ΠΟΕΣΥ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟEΔΗΝ, Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον ΟΑΕΔ, σωματεία εργαζόμενων σε εκπαίδευση, νοσοκομεία, δήμους, March to Gaza Greece, Παλαιστινιακή Παροικία, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, No Kings Greece, Συγγενείς και επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», KASAPI Hellas – Ένωση Φιλιππινέζων Εργαζόμενων, Κοινότητα σιϊτών μουσουλμάνων στην Ελλάδα, Ένωση Μουσουλμάνων Ελλάδας, BDS Greece, Κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών, Νέα Αριστερά,φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές σχολείων Αθήνας. Νομική στήριξη παρέχουν: Διεθνής Αμνηστία, Rescue American Democracy, Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας.