Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας κατά τις επιθέσεις τζιχαντιστών εναντίον αστυνομικού τμήματος και ενός καταυλισμού φιλοξενίας εκτοπισμένων, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «τρομοκράτες που φέρονται να ανήκουν είτε στην Μπόκο Χαράμ είτε στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) επιτέθηκαν στο αρχηγείο της αστυνομίας του Νγκανζάι με σκοπό να θέσουν υπό τον έλεγχο τους την πόλη» που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Μαϊντογκούρι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Μπόρνο.

Ακολούθησε «σφοδρή ανταλλαγή πυρών» με τις δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της οποίας τέσσερις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, αναφέρει η ανακοίνωση.

Μια άλλη ομάδα τζιχαντιστών εξαπέλυσε επίθεση εναντίον φυλακίου στην είσοδο καταυλισμού φιλοξενίας εκτοπισμένων στο Νταμασάκ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα. Σκότωσαν έναν εθελοντή των υπηρεσιών ασφαλείας και πυρπόλησαν περίπου 20 καλύβες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Και στις δύο περιπτώσεις, αστυνομικοί και εθελοντές «αντέδρασαν γρήγορα και απώθησαν τους επιτιθέμενους», σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.