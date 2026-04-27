Οι τοπικές νεφώσεις και οι βροχές που θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά και στο Ιόνιο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 27/4. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες στα νότια ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 13 έως 24, στην Ήπειρο από 11 έως 23, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 26, στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 25 και στην Κρήτη από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το πρωί θα στραφούν σταδιακά σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.