Ανήμερα των Θεοφανίων του 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο ως πρώτος Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Οι πολίτες τον υποδέχονται ως σωτήρα, ωστόσο οι Άγγλοι παρακολουθούν στενά κάθε του κίνηση, αντιμετωπίζοντάς τον με επιφύλαξη και ενίοτε με εχθρότητα. Κάθε απόφασή του καταγράφεται, κάθε προσπάθειά του για ενοποίηση και ενίσχυση του ελληνικού κράτους, συναντά εμπόδια από το Λονδίνο.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Ιστορίες της Ιστορίας», ο δημοσιογράφος και ιστορικός Γεώργιος Σαρρής εξετάζει το πώς η βρετανική πολιτική προσπάθησε να περιορίσει τη δράση του Καποδίστρια, να εμποδίσει την επέκταση των συνόρων που οραματιζόταν ο πολύπειρος διπλωμάτης και με ποιον τρόπο ενισχύθηκε η εγχώρια αντιπολίτευση. Παράλληλα παρατίθεται η στάση των άλλων Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής (Ρωσίας και Γαλλίας) που υποστήριξαν τον Κυβερνήτη, πάντα ωστόσο με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα.

Το επεισόδιο καταλήγει στο μοιραίο πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, όταν ο Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο, την ώρα που εισέρχεται στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ποιος ήταν ο βαθμός συμμετοχής των Άγγλων στον θάνατο του; Καταδεικνύουν τα ιστορικά στοιχεία τη συμμετοχή τους; Το podcast φωτίζει τον εγκλωβισμό του Καποδίστρια ανάμεσα στις πιέσεις των ξένων και των εσωτερικών αντιπάλων, και το τραγικό τέλος των προσπαθειών του για την οργάνωση και σταθεροποίηση του νεοπαγούς ελληνικού κράτους, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τις συγκρούσεις συμφερόντων που καθόρισαν την πορεία της πρώιμης πολιτικής σκηνής του τόπου μας.