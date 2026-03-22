Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας νεαρός άνδρας, θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/03) στις Σέρρες, στην έξοδο του Λευκώνα, πριν τη διασταύρωση Σιδηροκάστρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, το αυτοκίνητο που είχε πορεία προς τη Θεσσαλονίκη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε από την πορεία του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε κολόνα οδοφωτισμού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.