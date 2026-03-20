Μια «γεύση» των εντυπωσιακών πτήσεων που θα απολαύσουν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου πήραν σήμερα, Παρασκευή, οι Αθηναίοι.

Όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα, μεταξύ 13:15 και 14:30, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στον ουρανό της Αττικής.

Η κάμερα του Orange Press Agency κατέγραψε μοναδικά πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, όπου πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair.

Οι πτήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των τελικών προετοιμασιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.