Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας παρέμεινε όλο το βράδυ η συνήγορος συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου παρέμεινε στο γραφείο της προέδρου πρωτοδικών όπου φυλάσσονται τα κατασχεμένα πειστήρια των δικαστικών πραγματογνωμόνων ενώ σήμερα προχώρησε σε καταγγελίες σε βάρος δύο δικαστικών λειτουργών, γνωστοποιώντας παράλληλα πως κατέθεσε και μηνύσεις σε βάρος τους.

Παράλληλα, σε δηλώσεις της στο larissanet.gr, εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της ΕνΔΕ, ζητώντας την παραίτηση του. Η κ. Κωνσταντοπούλου διευκρίνισε ακόμα πως τα κατασχεθέντα πειστήρια παραμένουν στο γραφείο της προέδρου πρωτοδικών τονίζοντας πως έμεινε όλη τη νύχτα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση με ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας» και για τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων που «θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης». «Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο τη Δευτέρα» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ένωση.

Δηλώσεις έκανε και ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας πως οι συγγενείς δεν τα παρατάνε και πως θα το «πάνε μέχρι τέλους».

«Κοιτάξτε εμένα»

Νωρίτερα, πριν από τις δηλώσεις της σε δημοσιογράφους και λίγες ώρες μετά τα πλάνα που είχε δημοσιεύσει από τις μεταμεσονύκτιες μηνύσεις από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, η κ. Κωνσταντοπούλου ανήρτησε βίντεο μέσα από τα δικαστήρια της Λάρισας που γυρίστηκε στις «9 παρά 5 το πρωί, 20 Μαρτίου».

Στο βίντεο αυτό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκινά καταγράφοντας την ώρα και την ημέρα που γυρίστηκε το βίντεο λέγοντας «είμαστε έξω από το γραφείο 19, ελάτε λίγο μαζί μου».

Ακολουθώντας τα πλάνα που καταγράφονται, η Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει αρχικά ότι «εδώ είναι τα πειστήρια που έχουν κατασχεθεί» ενώ στη συνέχεια λέει προς το πρόσωπο που τραβάει το βίντεο «κοιτάξτε εμένα».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε βίντεο μέσα από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου υποβλήθηκαν μηνύσεις από τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και συγγενείς θυμάτων για τα έκτροπα που συνέβησαν στην αίθουσα των δικαστηρίων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη και όχι στα λόγια, καταδικάζοντας τη βασιλεία της ομερτά και την συγκάλυψη στοιχείων στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η Μαρία Καρυστιανού από την πλευρά της είχε εκφράσει θλίψη και οργή για τη διαδικασία της δίκης για τα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλοντας αδιαφορία των αρμοδίων και πλήρη απαξίωση από την πλευρά των δικαστικών αρχών στη Λάρισα.

Την ανάρτησή της, μάλιστα, τη συνόδευσε με μία φωτογραφία, στην οποία φαίνονταν δίπλα της η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι.