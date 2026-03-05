Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χορευτικής Έκφρασης & Λαογραφικής Μελέτης «Οι Δόλοπες» σας προσκαλεί σε ένα ζεστό, αυθεντικό νησιώτικο και κρητικό γλέντι, το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00. Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, φίλοι, μέλη του Συλλόγου αλλά και γενικότερα λάτρεις της ελληνικής παράδοσης θα συναντηθούν για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη χαρά του γλεντιού.

Νησιώτικοι σκοποί και κρητικές μελωδίες θα μας ταξιδέψουν σε αγαπημένους τόπους του ελληνικού πολιτισμού, με χορούς που ενώνουν τις παρέες και κρατούν ζωντανή την παράδοση. Οδηγοί στο ταξίδι αυτό θα είναι στα νησιώτικα oι Γιάννης Σέρβος, Κώστας Δεμέναγας και Αντώνης Αλαφούζος και στα κρητικά οι Χρήστος Σπυρλιδάκης, Λευτέρης Κάμαρης και Φάνης Κόνιαρης.

Η εκδήλωση αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για συνάντηση, διασκέδαση και μοίρασμα αγάπης για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον, στην αίθουσα του Συλλόγου στην οδό Χαλκιδικής 39 στη Μεταμόρφωση.

Επικοινωνήστε έγκαιρα για κράτηση στα τηλ. 6977263959, 6972242434.

Είσοδος με ποτό 10 ευρώ.