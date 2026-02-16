Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το Μαζαράκι Πηνείας στην Ηλεία και ακόμη πέντε γύρω οικισμοί. Οι μεγάλες καθιζήσεις έχουν καταστρέψει τον κεντρικό δρόμο, απομονώνοντας την περιοχή, ενώ οι ρωγμές στα σπίτια αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.gr για την Ηλεία.

Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν σοβαρές καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο χωριό να έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, αφήνοντας το Μαζαράκι και άλλους πέντε οικισμούς σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού.

Οι κάτοικοι, για να μετακινηθούν, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από αγροτικούς δρόμους και χαλικόδρομους. Πρόκειται για διαδρομές μεγάλης απόστασης, οι οποίες κάτω από τις παρούσες καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσβατες και επικίνδυνες.

Ηλικιωμένη εγκατέλειψε το σπίτι της

Το φαινόμενο της καθίζησης δεν περιορίζεται μόνο στους δρόμους. Μεγάλες ρωγμές έχουν εμφανιστεί στο έδαφος και στους τοίχους σπιτιών, καθιστώντας τα μη κατοικήσιμα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είδε το σπίτι της να κρίνεται ακατάλληλο για διαμονή. Υπό τον φόβο της κατάρρευσης, αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει και να μεταφερθεί από τα παιδιά της στην Αθήνα.

Μετά τις φωτιές, οι καθιζήσεις

Η περιοχή, που στο παρελθόν είχε καεί από τις μεγάλες φωτιές, δοκιμάζεται τώρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα εδάφη έχουν κορεστεί από το νερό και, χωρίς τη συγκράτηση της βλάστησης, η γεωλογική αστάθεια έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για τη διάνοιξη των δρόμων και την αυτοψία των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.