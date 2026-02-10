Μεγάλη γιορτή είναι η σημερινή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς στις 10 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, ενός από τους αρχαιότερους Ιερομάρτυρες της Χριστιανοσύνης.

Ο Άγιος Χαράλαμπος υπήρξε ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε κατά την περίοδο της αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193–211 μ.Χ.). Κατά τον σφοδρό διωγμό των Χριστιανών που εξαπέλυσε ο αυτοκράτορας το 198 μ.Χ., ο έπαρχος της Μαγνησίας, Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να απαρνηθεί την πίστη του.

Ο Άγιος Χαράλαμπος όχι μόνο αρνήθηκε να υποκύψει, αλλά ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στον Χριστό, δηλώνοντας ότι καμία μορφή βασανιστηρίων δεν θα μπορούσε να τον απομακρύνει από την Εκκλησία.

Η στάση αυτή προκάλεσε την οργή του επάρχου, ο οποίος διέταξε να υποβληθεί ο ηλικιωμένος ιερέας σε σκληρά βασανιστήρια. Σύμφωνα με την παράδοση, αφού τον γύμνωσαν, ο ίδιος ο Λουκιανός επιχείρησε να τον τραυματίσει με το ξίφος του. Τότε, κατά θαυμαστό τρόπο, αποκόπηκαν τα χέρια του επάρχου και έμειναν κρεμασμένα στο σώμα του Αγίου, έως ότου, μετά από προσευχή του Ιερομάρτυρα, συγκολλήθηκαν και ο ηγεμόνας θεραπεύθηκε. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί από τους παριστάμενους δημίους να πιστέψουν στον Χριστό.

Παρά τα γεγονότα, ο Λουκιανός διέταξε τη διαπόμπευση του Αγίου, ο οποίος σύρθηκε με χαλινάρι στους δρόμους της πόλης. Τελικά, εκδόθηκε διαταγή για τον αποκεφαλισμό του. Ο Άγιος Χαράλαμπος μαρτύρησε σε ηλικία 113 ετών, λαμβάνοντας, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, «τον αμαράντινο στέφανο της δόξας».

Όσον αφορά τα ιερά λείψανα του Αγίου, δεν υπάρχουν πλήρεις ιστορικές μαρτυρίες. Σύμφωνα με το Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους της μοναχής Θεοτέκνης Αγιοστεφανίτισσας (1995), η τιμία Κάρα του Αγίου φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Όπως αναφέρεται, η Κάρα δωρήθηκε στη Μονή από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Βλαδισλάβο, κατά τα έτη 1412–1413 μ.Χ., μαζί με δύο κτήματα στο Μετόχι Μπουτόϊ.

Τμήματα της τιμίας Κάρας του Αγίου Χαραλάμπους φυλάσσονται επίσης στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό της κωμόπολης Θεσπιών της Βοιωτίας, όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr.