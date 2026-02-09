Πτωτική τάση -παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα όρια του συναγερμού και συγκεκριμένα στα 6.18 μέτρα- καταγράφεται στη στάθμη των υδάτων στη γέφυρα του Πυθίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Διδυμοτείχου, Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου. Την εκτίμηση πως το φαινόμενο αργά αλλά σταθερά δείχνει να βαίνει προς εκτόνωση χωρίς να συνιστά πλέον απειλή για τις παρέβριες ή άλλες περιοχές του νομού εκφράζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Ευάγγελος Πουλιλιός.

Η πτωτική τάση της στάθμης των υδάτων με αριθμούς

«Επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής η χθεσινή μας εκτίμηση ότι η κατάσταση εκτονώνεται. Στον Έβρο προχθές εισέρχονταν 2.700 κυβικά και σήμερα καταγράφεται μείωση στα 1200 κυβικά. Αντίστοιχα στον ‘Αρδα τα 800 κυβικά μειώθηκαν στα 280-300 κυβικά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πριν τρεις ημέρες στο Πύθιο ήταν η κορύφωση του φαινομένου», περιγράφει ο κ. Πουλιλιός.

Αναφορικά με τη σημερινή έκτακτη σύγκλιση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αλεξανδρούπολης, με θέμα την προετοιμασία για την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανή εκδήλωση πλημμυρών από την εισροή νερών από τους ποταμούς ‘Αρδα και Ερυθροπόταμο στον ποταμό Έβρο, ο κ. Πουλιλιός τόνισε πως δεδομένης της στάθμης του νερού στα αναχώματα -περίπου ένα μέτρο κάτω από τη στέψη των αναχωμάτων- του κεντρικού Έβρου, καθώς και της μείωσης του υδάτινου όγκου που εισέρχεται πλέον από τη Βουλγαρία δεν κινδυνεύει κανένα ανάχωμα τουλάχιστον παρέβρια.

Στα 50.000 στρέμματα εκτιμάται η πλημμυρισμένη έκταση

Σε ό,τι αφορά τις προκληθείσες ζημίες, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου δηλώνει πως η ακριβής καταγραφή θα είναι εφικτή μετά την εξομάλυνση της κατάστασης. Ωστόσο εκτιμάται πως οι ζημιές που θα αποκαλυφθούν μετά την υποχώρηση του νερού θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. «Πλημμύρισαν περίπου 50.000 στρέμματα και οι ζημιές που θα είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σπαρμένα ή άσπαρτα χωράφια θα φανούν όταν φύγουν τα λιμνάζοντα νερά. Ήδη έχουμε αναφορές για ζημιές σε αντλιοστάσια τόσο στα ποτιστικά όσο και τα αποστραγγιστικά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις

«Ήδη έχω ζητήσει από τους δημάρχους και τα ΤΟΕΒ να προχωρήσουν -στο βαθμό που είναι εφικτό- στην καταγραφή των ζημιών που είναι των αρμοδιοτήτων τους. Μέχρι στιγμής αναφορά για ζημιές από εισροή υδάτων σε κατοικίες και επιχειρήσεις έχουμε από το Δήμο Ορεστιάδας. ‘Αμεσα θα γίνει η οριοθέτηση των περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές και θα οι πληγέντες- επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες κατοικιών- θα καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις στο Δήμο Ορεστιάδας ο οποίος στη συνέχεια θα προωθήσει τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια καθότι είναι αρμοδιότητά της», δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου.