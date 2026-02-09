Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν σήμερα παραγωγοί από τη Βόρεια Ελλάδα, σε συνέχεια της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.

Στις Σέρρες, δύο εβδομάδες μετά την αποχώρησή τους από τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου είχαν παραμείνει για 54 ημέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το Διοικητήριο, όπου ανέβασαν τα τρακτέρ τους στα σκαλιά της Περιφέρειας.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα παραγωγοί του Δήμου Αλμωπίας στην Έδεσσα, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας στο Αμύνταιο, αλλά και παραγωγοί στα Γρεβενά.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για αυξανόμενο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και αβεβαιότητα γύρω από τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις.