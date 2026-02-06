Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Τριωδίου και τον εορτασμό της Αποκριάς.

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα εορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026