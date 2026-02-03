Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η πορεία των αυτοκινητιστών ταξί, η οποία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και κινήθηκε μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή και, έπειτα, τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Η κινητοποίηση γίνεται με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν επέτρεψαν να κλείσουν οι διαδηλωτές όλο τον δρόμο και παραχωρούσαν λωρίδες – μία ή δύο, ανάλογα με το σημείο, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην πορεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμμετείχαν πάνω από 700 άτομα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κινητοποίηση: