Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ωρών είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο.

Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν και αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα παράλια της Λάρισας και ιδιαίτερα την περιοχή του Αγιοκάμπου, η θάλασσα μπήκε στη στεριά και άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ζημιές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από την ορμή του νερού, δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα.