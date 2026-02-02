Τη δική του μάχη με την κακοκαιρία που σάρωνε χτες, Κυριακή 1/2 τη χώρα έδωσε το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios την ώρα που προσέγγισε το λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη προσπάθεια του καπετάνιου και του πληρώματος ώστε να δέσουν με ασφάλεια το πλοίο στο λιμάνι, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν τους ελιγμούς του καπετάνιου.

