Στο «μικροσκόπιο» των αρχών μπήκαν τα ευρήματα από το σημείο της τραγωδίας στο Πεδίο Βολής της Ρόδου, με το επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών να δίνει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το πώς σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ασφάλειας Ρόδου, τα οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive και η δημοσιογράφος Ευαγγελία Καρεκλάκη, η έκρηξη της χειροβομβίδας σημειώθηκε στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Η ανάλυση της διασποράς των θραυσμάτων δείχνει ότι το δέχτηκε θανάσιμα πλήγματα σε όλο του το σώμα.

Το χρονικό και η μοιραία προετοιμασία

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μπροστά από ένα στρατιωτικό τζιπ, προετοιμάζοντας το υλικό για την εκπαίδευση των στρατιωτών. Όπως αναφέρει το πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου:

«Από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρισκόταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης.



Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη».

Το περιστατικό συνέβη σε ύψος περίπου 1,50 – 1,60 μέτρων από το έδαφος, στο μπροστινό αριστερό μέρος του οχήματος, την ώρα που ο 19χρονος εκτελούσε άλλη εργασία προετοιμασίας, χωρίς ο ίδιος να έχει έρθει σε επαφή με τον εκρηκτικό μηχανισμό.

«Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δικαίωση και τα ερωτήματα για τους κανονισμούς

Οι νέες πληροφορίες που δημοσιεύει το Cretalive έρχονται να ενισχύσουν την αρχική θέση του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Γιάννη Τσιάμπα. Ο ίδιος είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος:



«Από το «τακ» του επικρουστήρα μέχρι και την έκρηξη της χειροβομβίδας, χρειάζονται τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ικανός για να κάνει κάποιος μία αντανακλαστική κίνηση αποφυγής. Ο άλλος μπορεί να σκύψει, να γυρίσει πλάτη, να κάνει ενστικτωδώς μία κίνηση αποφυγής.

Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενα και αιφνιδιαστικά. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο σκυμμένοι πάνω στην χειροβομβίδα, με μέτωπο σε αυτήν…».

Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, υπογράμμισε ότι ο Ραφαήλ βρέθηκε απλώς στον «λάθος τόπο και χρόνο».

Όπως σημείωσε: «Πράγματι, ό,τι ακριβώς είχε γνωμοδοτήσει από την πρώτη στιγμή ο τεχνικός μας σύμβουλος Γιάννης Τσιάμπας, το ίδιο απεφάνθησαν και οι ορισθέντες στην προανάκριση πραγματογνώμονες, ότι δηλαδή ο αείμνηστος Ραφαήλ ΟΥΔΕΠΟΤΕ χειρίστηκε την επίμαχη χειροβομβίδα και απλώς βρέθηκε στον λάθος τόπο και χρόνο.



Είχε απλώς την ατυχία – στα πλαίσια των καθηκόντων του και απασχολούμενος με έτερη εργασία προετοιμασίας των δεδομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας – να ευρίσκεται εντός του κώνου διασποράς των θραυσμάτων της χειροβομβίδας που κρατούσε ο προϊστάμενός του, με μοιραία συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του».

Προς αναζήτηση ευθυνών

Η έρευνα πλέον στρέφεται στο αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι στρατιωτικοί κανονισμοί και αν η συγκεκριμένη χειροβομβίδα ήταν κατάλληλη για χρήση.

«Η έρευνά μας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση και δη ως προς το αν τηρήθηκαν εν προκειμένω οι στρατιωτικοί κανονισμοί, αν λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, αν έπρεπε καν να πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική ρίψη της συγκεκριμένης παρωχημένης και σε διαδικασία υποχρεωτικής απόσυρσης από όλα τα νατοϊκού τύπου στρατόπεδα χειροβομβίδας, κλπ.



Η μνήμη του Ραφαήλ να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί», κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις στρατιωτικές εκπαιδεύσεις ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα.