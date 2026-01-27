Για το πρόσφατο περιστατικό παρουσίας λύκων στις περιοχές Πανόραμα και Θέρμη στη Θεσσαλονίκη μίλησε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», λέγοντας σε ανακοίνωσή της ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα παρακολούθησης του περιστατικού, η συγκεκριμένη αγέλη λύκων κινείται στις αραιοκατοικημένες περιοχές του Πανοράματος και της Θέρμης, χωρίς να έχει παρουσιάσει ωστόσο εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία, καθώς στις περιπτώσεις όπου οι λύκοι αντιλαμβάνονται άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου απομακρύνονται άμεσα.

«Η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες των παραπάνω περιοχών δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς ωστόσο αυτή να κρίνεται επιθυμητή, και για τον λόγο αυτό υλοποιούνται οι επιχειρήσεις απώθησης. Επιπλέον, οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση συνάντησης μαζί τους, για την πρόληψη κλιμάκωσης του περιστατικού», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι οδηγίες αφορούν περιορισμό των διαθέσιμων ανθρωπογενών τροφικών πηγών για τους λύκους, όπως απορρίμματα εκτός κάδων, παράνομες χωματερές, νεκρά κτηνοτροφικά ζώα κ.ά, οι οποίες λειτουργούν ως παράγοντες ανεπιθύμητης προσέλκυσης ειδών της άγριας ζωής πλησίον οικιών.

Σημειώνεται ότι για την παρουσία αγέλης λύκων στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος και της Θέρμης Θεσσαλονίκης έχει ενημερωθεί από τον Νοέμβριο του 2025 η Περιβαλλοντική Οργάνωση. Επειδή οι πέντε λύκοι προσεγγίζουν κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες την περιοχή προς αναζήτηση τροφής, ενδέχεται, σύμφωνα με την «Καλλιστώ», η εμφάνισή τους να συνδέεται με την παρουσία αγριογούρουνων, τα οποία αποτελούν φυσική λεία για τους λύκους, αλλά και με την παρουσία άλλων ανθρωπογενών τροφικών πηγών.

Από την πρώτη στιγμή, η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE Wild Wolf», βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης αγέλης λύκων για τυχόν ζητήματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και την αντιμετώπισή τους, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο της «Καλλιστώ», σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της συγκεκριμένης αγέλης, με στόχο οι λύκοι να συνδέσουν την παρουσία τους κοντά σε σπίτια με αρνητικά ερεθίσματα και φόβο.