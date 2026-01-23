Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης λόγω της έντονης παρουσίας λύκων που κάνουν βόλτες στην περιοχή.

Μέχρι την πόρτα ενός σπιτιού φαίνεται να έφτασαν τέσσερις λύκοι όπως φαίνεται από βίντεο το οποίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Οι λύκοι μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δεν επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο σπίτι μία αλλά δύο φορές μία το πρωί και μία το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως μετέδωσε το ERTNews το βράδυ της Πέμπτης, 22/1 στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.