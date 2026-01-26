Υπό τον φόβο ενός νέου κύματος κακοκαιρίας και έντονων βροχοπτώσεων ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας, μετά τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Στην Άνω Γλυφάδα, και ειδικότερα στους δρόμους Ανθέων και Μετσόβου, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από κατολισθήσεις, η αγωνία παραμένει έντονη, καθώς οι πληγές από την πρόσφατη καταστροφή είναι ακόμη ανοιχτές.

Στην περιοχή, όπου προ ημερών θρηνήσαμε και μία νεκρή γυναίκα, έχουν στηθεί αναχώματα και περιφράξεις σε καίρια σημεία, από τα αρμόδια συνεργεία του δήμου, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η ορμή τυχόν νέων κατολισθήσεων και να συγκρατηθούν τα φερτά υλικά που κατεβαίνουν από το βουνό.

«Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα λάσπες και νερό»

Μια γυναίκα που ζει στη συμβολή της Μετσόβου με την Αγίας Λαύρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε και την αγωνία της για το μέλλον. Το σπίτι της πλημμύρισε, ενώ το ασανσέρ της πολυκατοικίας παραμένει βυθισμένο στο νερό.

«Μαζέψαμε λάσπες, το ασανσέρ έχει μείνει ακόμα, είχε δύο μέτρα νερό μέσα και περιμένουμε αύριο να έρθει ο συντηρητής, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει», λέει και συνεχίζει περιγράφοντας το χάος μέσα στο διαμέρισμά της: «Είχε 30 πόντους… Το ασανσέρ είχε δύο μέτρα. Όσο είναι το… βάθος του. Αλλά ήταν 30 πόντους όλο το σπίτι. Εκτός από τους ορόφους».

Η ίδια, όπως λέει, αναγκάστηκε να πληρώσει συνεργεία για να καθαρίσουν τη λάσπη: «Καθαρίσαμε και εμείς, αλλά πληρώσαμε κιόλας για να καθαρίσουν οι άνθρωποι, γιατί κι εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι».

«Μας ήρθε απότομα, φταίνε τα μπάζα και οι παρεμβάσεις στο βουνό»

Θυμάται πώς η καταστροφή τους χτύπησε την πόρτα εντελώς ξαφνικά: «Ήταν πάρα πολύ άσχημα, γιατί μας ήρθε απότομα. Είχαμε καθίσει στο σπίτι μας, είχαμε ανάψει το τζάκι και κατεβαίνει ο γιος μου κάτω και τι να δει; Μέχρι το πρώτο σκαλί ήτανε νερό. Όχι νερό, λάσπη. Λάσπη που την έβγαζες με το φαράσι και δεν έβγαινε, κόλλαγε κάτω».

Η κάτοικος, που ζει στην περιοχή πάνω από έξι δεκαετίες, καταγγέλλει πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων στο βουνό. «Εγώ είμαι εδώ 65 χρόνια. Είχε συμβεί έτσι, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Όχι να μπούνε μέσα στο σπίτι νερά και λάσπες, όχι. Ο χείμαρρος είχε κατεβάσει πολλά νερά και έκανε ένα δυνατό βουητό. Τώρα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Πάνε και ρίχνουνε πάνω μπάζα. Οι επιτήδειοι».

Τώρα, η μόνη της ελπίδα είναι να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα: «Πιστεύω να μην είναι αυτή η δυνατή βροχή, να φύγουν οι λάσπες θέλω. Τι να πω; Ξέρω γω; Ο Θεός ξέρει. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον Θεό, ούτε με κανέναν».