Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του εκδότη και δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη νύχτα της Πέμπτης, σε ηλικία 88 ετών, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένεια δεν επιθυμεί να υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής».

Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του

Σε ανάρτησή της, η κόρη του εκλιπόντα, Λίλλυ Καρατζαφέρη δημοσίευσε μια σειρά από κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της, τις οποίες και συνόδευσε με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

«Ευγνωμοσύνη που ήσουν ο πατέρας μου! Ο μπαμπάκας μου. Ο καλύτερος του κόσμου! Έσβησες ήρεμα στην αγκαλιά μου… Μα πάντα λάμπεις στην καρδιά μου! Καλή αντάμωση ήρωα μου! Φίλησε μου τη μαμά ε…», έγραψε η Λίλλυ Καρατζαφέρη.