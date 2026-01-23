Με τρεμάμενη φωνή μίλησε ο πατέρας της καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ο άνδρας σπαράζοντας δήλωσε ότι θα την ντύσει νύφη και θα την πάει στη Ριτσώνα, τονίζοντας ότι η κόρη του βοηθούσε τα παιδιά στα οποία δίδασκε.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί, γιατί, γιατί; Για όλα αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Καταλάβατε; Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλώ με πάσα ειλικρίνεια», είπε στο Live News.

«Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω. Θα την ντύσω νύφη. Θα τη ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στη Γλυφάδα για τη Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια, ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια»

Ανατριχίλα προκαλούν οι περιγραφές για τη στιγμή που η άτυχη 56χρονη παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα.

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια», είπε γειτόνισσά της η οποία είδε τα τελευταία δευτερόλεπτα της γυναίκας που αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή της.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι, τη βλέπαμε από το παράθυρο. Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της 56χρονης εξηγώντας: «Σχόλαγε από τη δουλειά της και έπρεπε να έρθει, γιατί της είπαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της. Όλοι οι δρόμοι ήταν χείμαρροι».

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της, αλλά δεν ήταν η τσάντα της, ήταν η Χριστίνα», δήλωσε φανερά συντετριμμένη.

Πώς πέθανε η 56χρονη

Η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και έτσι βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.