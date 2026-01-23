Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», ανάμεσα στη Ματίνα Παγώνη και τον Γιώργο Καλλιακμάνη, με αφορμή τον θάνατο της 56χρονης εκπαιδευτικού στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα.

Η Ματίνα Παγώνη, αρχικά έκανε λόγο για προσωπική – ατομική ευθύνη των πολιτών. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε συγκεκριμένα η κ. Παγώνη. «Το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται», είπε επίσης.

Όπως ανέφεραν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, η εκπαιδευτικός την ώρα που χτυπούσε η καταιγίδα, βρισκόταν στο φροντιστήριο και την ειδοποίησαν ότι το σπίτι της πλημμυρίζει.

«Αυτό το έχουμε δει και σε πυρκαγιές», απάντησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης και συνέχισε: «Ο κόσμος παρ’ όλο που ξέρει ότι κινδυνεύει από τη φωτιά, κάθεται για να σώσει το σπίτι του».

«Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα ο κόσμος θα άφηνε τα σπίτια του», τόνισε μεταξύ άλλων ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, με την κ. Παγώνη να του απαντά: «Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;».

Στη συνέχεια ακολούθησε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Ματίνα Παγώνη και τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο οποίος σταμάτησε με την παρέμβαση των δύο δημοσιογράφων.

Ο έντονος διάλογος που ακολούθησε

Καλλιακμάνης: «Εσύ μπορείς να το φτιάξεις το σπίτι αν καεί».

Παγώνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα; Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις».

Καλλιακμάνης: «Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους».

Παγώνη: «Δεν καταλαβαίνεις τι λέω, αυτό είναι το πρόβλημά σου».