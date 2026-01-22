Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής, με την Τροχαία να προχωρά στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας: