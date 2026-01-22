Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, πολλές σχολικές μονάδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Στην Αττική, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Κάλαμο, Ωρωπό και στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, λόγω της κακοκαιρίας και των ζημιών που έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού, η εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Αττική και οι εκτεταμένες ζημιές στον Κάλαμο οδήγησαν στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Ωρωπού και μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Δήμα και του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου Δημήτρη Χορμοβίτη, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν κλειστοί, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία.

Κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς με επίσημη απόφαση του δημάρχου όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος κ. Δρίκος, «η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενόψει της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ, με έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν και την περιοχή μας. Μαζί με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης».

Δήμος Γρεβενών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας, με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών, Κυριάκου Ταταρίδη, για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στην επικράτεια του Δήμου Γρεβενών.

Δήμος Δομοκού

Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 απόφαση του Δημάρχου, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου για σήμερα Πέμπτη.

Δήμος Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και σήμερα Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου κλειστά θα είναι και σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Δημος Φαρσάλων

Με απόφαση του δημάρχου Φαρσάλων κ. Μ. Εσκίογλου όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, δε θα λειτουργήσουν λόγω των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Δήμος Μεσολογγίου

Στον Δήμο Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ενώ ορισμένες θα παραμείνουν κλειστές και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Δήμος Άργους Ορεστικού

Με απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, σήμερα Πέμπτη 22/1/2026, τα σχολεία Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τη δεύτερη διδακτική ώρα (09:00). Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ μεα, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Άγραφα

Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων του Δήμου Αγράφων, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. Η απόφαση λαμβάνεται για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση μαθητών, νηπίων, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή.

Λαμία

Ο Δήμος Λαμιέων ενημερώνει ότι, Όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο Λαμιέων θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 9:00 π.μ.

Αναστέλλεται σήμεραΠέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 η λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Υπάτης, καθώς και του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Υπάτης.

Δήμος Σερβίων

Με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων, Χρήστου Ελευθερίου, σήμερα 22 Ιανουαρίου θα ανοίξουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου. Αντιθέτως, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα παραμείνουν κλειστά.

Δήμος Μετσόβου – Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων – Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο Δήμος Μετσόβου έκανε γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κοινότητες Μετσόβου, Μηλιάς και Ανηλίου, καθώς και το ΚΔΑΠ Μετσόβου, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω του χιονιού.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου και Βοτονοσίου θα λειτουργήσουν κανονικά και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε σχολείου.

Ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους γονείς που εργάζονται και χρειάζονται υποστήριξη για τη φύλαξη των παιδιών τους. Οι γονείς με δική τους ευθύνη θα κρίνουν εάν θα μετακινήσουν ή όχι τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σήμερα 22 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, κλειστό θα παραμείνει και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστές και οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη τόσο λόγω των χιονοπτώσεων όσο και εξαιτίας των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Δήμος Μύκης

Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη λόγω χιονιά και παγετού οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οίτυλο και Ανατολική Μάνη

Ανακοινώθηκε η αναστολή της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, Παιδικών Σταθμών, και ΚΔΑΠ Δ.Ε Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Δήμος Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ενημερώνει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας, για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ.

Δήμος Ρόδου

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστήριων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.

Δήμος δυτικής Λέσβου

Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Κλειστά τα σχολεία και στη Μυτιλήνη

Με απόφαση του δημάρχου Μυτιλήνης σήμερα Πέμπτη όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστοί θα είναι επίσης λόγω των αναμενόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Δυτική Σάμος

Με απόφαση Δημάρχου, αφού ελήφθη υπόψη η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη 21.01.2026, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης στον Δήμο Δυτικής Σάμου (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Χίος

Στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, έλαβε πριν λίγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου. Κλειστοί θα παραμείνουν βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Ανατολική Σάμος

Mε απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και λόγω των αναμενόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.