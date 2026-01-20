Νεκρός βρέθηκε ένας ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι στη Νεστάνη της Τρίπολης το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη. Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό, με εμφανή εγκαύματα, ενώ το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, που έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.