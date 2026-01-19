Επικίνδυνη αλλαγή του καιρού περιμένουν οι μετεωρολόγοι εντός της εβδομάδας, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο σε ανάρτησή του για «επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο».

Όπως γράφει ο κ. Τσατραφύλλιας, παράλληλα με το τσουχτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Συγκεκριμένα:

Τρίτη – Τετάρτη: Τοπικές θύελλες (ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη – Πέμπτη: Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική και νότια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη – Πέμπτη: Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).

«Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με τη δημιουργία του χαμηλού», καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, από την Τρίτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς θα αρχίσει να εισέρχεται θερμότερη αέρια μάζα, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Παράλληλα, όμως, θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει πιο έντονη την Τετάρτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Την ίδια ημέρα αναμένονται και πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό, τόσο σε ορεινές όσο και σε ημιορεινές περιοχές.

Βροχές, χιονοπτώσεις και ενισχυμένοι βοριάδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, με την επιδείνωση να κορυφώνεται την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, Γιάννη Σταματάκη.

Για την Αττική, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τετάρτη μετά τις πρωινές ώρες, καθώς προβλέπεται πολύ ισχυρή καταιγίδα με 50 έως 80 χιλιοστά βροχής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι την Τρίτη

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων αναμένεται να επικρατήσουν την Τρίτη 20/01 σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας (μέσοι άνεμοι 8 μποφορ) και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά θα έχουν εντάσεις θύελλας, με ριπές ανέμου που θα φτάσουν κατά τόπους τα 110 – 120km/h.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00).

Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.

Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρωινές ώρες (08:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.