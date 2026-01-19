Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι αγρότες Αντώνης Μπατράκουλης και Θοδωρής Παπακωστούλης, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση για τις φθορές που άγνωστοι προξένησαν στα τρακτέρ τους στα αγροτικά μπλόκα.

Παράλληλα, ζήτησαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου που ενδέχεται να έχει καταγράψει τους δράστες.

Σε ερώτηση γιατί δεν πήγαν την Παρασκευή να κάνουν τις συγκεκριμένες ενέργειες, ο κ. Παπακωστούλης απάντησε πως δεν τους άφησε ο κ. Σωκράτης Αλειφτηράς.

«Ήρθαμε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να καταθέσουμε μήνυση και να ζητήσουμε από τον κύριο εισαγγελέα το υλικό της κάμερας, γιατί είμαστε άμεσα θιγόμενοι, ώστε να δούμε ποιοι βανδάλισαν τα τρακτέρ μας. Την Παρασκευή που ήρθαμε εδώ, πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων πως ήταν εδώ ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος δεν δέχτηκε να πάει πάνω μαζί μας, λέγοντας πως εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι… που εμείς είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, καθώς βανδάλισαν τα τρακτέρ μας. Νιώθουμε απογοήτευση γι’ αυτό που συνέβη από ανθρώπους με πολύ μικρό και στενό μυαλό», ανέφεραν στο larissanet.gr, οι δύο αγρότες έξω από το δικαστήριο.