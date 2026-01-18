Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία ενός νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας στη Λήμνο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Όπως αναφέρει το limnosreport.gr ο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον οδικό άξονα που ενώνει την παραλία Πλατύ με την παραλία Τηγάνι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, και ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς, ο νεαρός αναβάτης φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, να βγήκε εκτός πορείας και να κατέληξε σε γκρεμό μεγάλου ύψους.

Το σημείο όπου συνέβη το δυστύχημα είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτο, κάτι που δυσκόλεψε σημαντικά την επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης. Για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, που έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.