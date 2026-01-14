Μαθήματα δύναμης και αντοχής παραδίδει ένας πελαργός στη Φιλιππιάδα, ο οποίος παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες που κατακλύζουν την περιοχή, παραμένει πιστός στη φωλιά του, προστατεύοντάς την.

Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε το πτηνό να κάθεται υπομονετικά στη φωλιά του, ενώ φυσούσε ψυχρός άνεμος.

Διευκρινίζεται ότι οι πελαργοί είναι αποδημητικά πουλιά και προτιμούν τα πιο θερμά κλίματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η πόλη της Φιλιππιάδας, γνωστή και ως «η πόλη των πελαργών», φημίζεται ως κορυφαία επιλογή για τα συγκεκριμένα πτηνά κατά τους πιο θερμούς μήνες του χρόνου.

Όπως ανέφερε ο Μιλτιάδης Ζήκος τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στην ανάρτησή του στο Facebook: «Πάλι απόψε στη φωλιά. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βοηθήσω. Η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει κοντά στο μηδέν, φυσάει και το κρύο είναι διαπεραστικό. Κι όμως, όλη τη νύχτα την περνάει εκεί, στη φωλιά. Τέτοιες μέρες, συνήθως, οι πελαργοί βρίσκονται σε πιο θερμά κλίματα, μα αυτός έμεινε μαζί με 2-3 άλλους εδώ στα μέρη μας».

Ο ίδιος σημείωσε: «Τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν. Κι όμως, από την άλλη, δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Την υπομονή, την αντοχή, το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατέψει τη φωλιά του. Είναι στιγμές που η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια: μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή».