Το ΕΚΠΑ έγινε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που «έσπασε το φράγμα» των top 200 πανεπιστημίων σε μία από τις επτά διεθνώς αναγνωρισμένες και ευρύτατα αποδεκτές παγκόσμιες κατατάξεις συνολικής πολυκριτηριακής αξιολόγησης, καταλαμβάνοντας την 191η θέση παγκοσμίως στον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, με αφορμή αυτήν τη διάκριση του ΕΚΠΑ σχολίασε πως επιβεβαιώνεται ότι οι επιτυχίες του πανεπιστημίου δεν αποτελούν τυχαίο ή συγκυριακό γεγονός, αλλά, αντίθετα, «αντανακλούν μια σταθερή και διαχρονική πορεία υψηλού επιπέδου ερευνητικής δραστηριότητας», η οποία, μάλιστα, αποτυπώνεται με σαφήνεια στους δείκτες της κατάταξης και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την τελευταία 11ετία.

«Κατατάξεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν εξαρτώνται από το ύψος των χρηματοδοτήσεων, τις υποδομές ή μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ. Αναδεικνύουν, όμως, την ουσία: Τη σταθερή, συλλογική και υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα που παράγεται σε πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση. Με όπλο τη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να ανοίγει δρόμους που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Σιάσος.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατάταξη βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των ιδρυμάτων παγκοσμίως. Με βάση την κατάταξη, το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των εννέα ελληνικών πανεπιστημίων. Στη 2η θέση στην Ελλάδα και την 374η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις θέσεις 601-650, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 751-800, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 801-850, το Πανεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 851-900 και το Πολυτεχνείο Κρήτης στις θέσεις 1.151-1.200. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στις θέσεις 751-800 και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις θέσεις 901-950.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος φορέας περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Το ΕΚΠΑ, στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής, τοποθετείται στην 102η θέση παγκοσμίως.

Όσον αφορά τα πέντε καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως έχουν αξιολογηθεί από τον εν λόγω φορέα, στην 1η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ και ακολουθούν στη 2η θέση το Πανεπιστήμιο Stanford, επίσης των ΗΠΑ, και στην 3η θέση το University College του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην 4η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Toronto του Καναδά και στην 5η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διεθνής κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Rankings)» αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το National Taiwan University. Περιλαμβάνει τα κορυφαία πανεπιστήμια με βάση την ερευνητική παραγωγικότητα και απήχηση, δηλαδή τον αριθμό των δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων και τον αριθμό των ετεροαναφορών που αυτά λαμβάνουν. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των υποψήφιων πανεπιστημίων διασταυρώνεται με τα παγκόσμια συστήματα πανεπιστημιακών κατατάξεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποια πανεπιστήμια θα συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατάταξη. Ο κατάλογος επανεξετάζεται ετησίως, ώστε να διασφαλίζονται η πληρότητα και η αξιοπιστία της κατάταξης. Ειδικότερα για το έτος 2025, συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη 2.025 πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο.