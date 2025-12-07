Μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο για λογαριασμό του “Χαμογέλα και Πάλι” παραχώρησε ο Πάνος Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, απάντησε για την κριτική που δέχθηκε μετά την πρόσφατη έξοδό του σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης.

«Νιώθω προδοσία. Μας προδώσανε. Έλεγαν ψέματα από την πρώτη στιγμή. Μετά από τέσσερις μέρες ταυτοποιήθηκε το παιδί μου, με το DNA. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπανε να σώσουν τα παιδιά μας. Σχεδιάζανε, από τις πρώτες ώρες, να καλύψουν τα ίχνη τους. Και υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι δεν θα σταματήσω και ότι θέλω να βάλω στη φυλακή όσους φταίνε», δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

«Ποτέ, μα ποτέ, κανένας άνθρωπος να μην έρθει στη θέση που είμαι εγώ. Γιατί εμείς περνάμε ένα μαρτύριο, έναν πόνο, έναν θυμό έχουμε μέσα μας για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Πήγα σε υπνοθεραπευτή. Ήθελα να μάθω με οποιοδήποτε τρόπο, αν υπάρχει περίπτωση, να ακούσω έστω για μία τελευταία φορά τη φωνή του παιδιού μου. Έστω και στα ψέματα, να μου πει ότι είναι καλά εκεί που είναι. Το είχα ανάγκη», εξομολογείται στη συνέχεια.

«Και όσο αφορά στα μπουζούκια… Άνθρωπος είμαι και εγώ. Δεν έχω την ανάγκη να ξεσπάσω κάπου; Δεν μπορώ να πάω με έναν φίλο μου να πιω ένα ποτό; Δεν μπορώ, τον πόνο αυτό που έχω μέσα μου, κάπως… να τον ξεχάσω έστω για μία στιγμή;», κατέληξε επί του θέματος ο Πάνος Ρούτσι, απαντώντας στα κακοπροαίρετα σχόλια που άκουσε.