Να προχωρήσει σε παράταση των προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα, από σήμερα έως και την Πέμπτη 11-12 αποφάσισε η Περιφέρεια Κρήτης.
Αν και η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί.
Τα μέτρα τα οποία ισχύουν
- Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή εξακολουθούν να περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.
- Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) εξακολουθούν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας εντός Κρήτης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού 11.
- Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων από διαφορετικές εκτροφές.
- Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των αιγοπροβάτων τα οποία θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα για 21 ημέρες.
- Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.
- Εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.
Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 28-11-2025 έως την Πέμπτη 11-12-2025, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.