Με την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα να κορυφώνεται λόγω της Black Friday, οι απόψεις των καταναλωτών εμφανίζονται διχασμένες.

Πολίτες που βρέθηκαν στην αγορά της Ερμού και στο κέντρο της Αθήνας μίλησαν στην κάμερα του Orange Press Agency, με ορισμένους να μιλούν για πραγματικές ευκαιρίες και άλλους να κάνουν λόγο για «κοροϊδία» και για εκπτώσεις που, όπως λένε, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

​«Μεγάλη κοροϊδία»

​Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ένας πολίτης, ο οποίος αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκπτώσεων στην Ελλάδα.

​«Πιστεύω ότι το φαινόμενο της Black Friday στην Ελλάδα είναι μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Black Friday υπάρχει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ οι συνήθως οι εταιρείες ανεβάζουν 50, 100, 200 ευρώ ανάλογα το προϊόν και στη συνέχεια όταν έρθει η ημερομηνία της Black Friday το κατεβάζει λίγο, ένα 10-20% και σου λέει ότι έχουμε εκπτώσεις. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις εκπτώσεις, έχεις απλά μια κοροϊδία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

​Στο ίδιο μήκος κύματος, μια γυναίκα ανέφερε ότι το Black Friday είναι απλά ένα καταναλωτικό τρικ.

​«Νομίζω ότι δεν είναι αληθινός αυτός ο θεσμός. Είναι απλά για ένα καταναλωτικό πρόσχημα για να βγάλουν τον κόσμο έξω στην αγορά. Τίποτα παραπάνω. Όχι, δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Είναι ελάχιστες οι πραγματικές προσφορές που ισχύουν και που υπάρχουν. Να γίνουν πραγματικές εκπτώσεις όπως είναι ας πούμε στην Αμερική από όπου ξεκίνησε αυτή η συνήθεια, όπου οι τιμές πέφτουν 70 με 80%. Πραγματική έκπτωση όμως», τόνισε.

​«Είναι πραγματική και έχει νόημα»

​Στον αντίποδα, πολλοί καταναλωτές αξιοποιούν την ημέρα για αγορές, δηλώνοντας ικανοποιημένοι.

​Μία κυρία που βρέθηκε στα μαγαζιά ανέφερε πως κάνει έρευνα αγοράς κάθε χρόνο: «Εγώ έχω κάνει έλεγχο για την Black Friday και έχω τσεκάρει ορισμένα προϊόντα τα οποία τώρα πάω να αγοράσω και είμαι σίγουρη ότι θα βρω την τιμή που μου είπαν προχθές ότι θα βάλουν. 30% και 40% στα καλλυντικά. Όχι, κάθε χρόνο. Από τότε που άρχισε να υφίσταται η Black Friday το γιορτάζουμε».

​Υπέρ του θεσμού τάχθηκε και μια άλλη γυναίκα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αφορά όλα τα είδη.

​«Αυτό που έχω με βεβαιότητα να πω είναι ότι η Black Friday είναι πραγματική και έχει νόημα. Αυτό ξεκίνησε με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά από την Αμερική, έχει επεκταθεί στην υπόλοιπη αγορά. Δεν βγαίνουν όλα τα είδη σε κάποια έκπτωση, αλλά σε αυτά που βγαίνουν και είναι πραγματική, ναι» σημείωσε.

​Τέλος, μια άλλη καταναλώτρια η οποία προχώρησε σε αγορά τσάντας, εξέφρασε μια πιο ενδιάμεση άποψη.

​«Και ναι και όχι. Ανάλογα τα καταστήματα και το περιθώριο που έχουν στην πώλησή τους. Τώρα ψώνισα μια τσάντα σε καλή τιμή. Πολύ καλύτερη από την αρχική», ανέφερε.