Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στη διασταύρωση της Ταϋγέτου με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νότια Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το τροχαίο συνέβη νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (25/11/25), όταν το ένα όχημα, που ανέβαινε από την Καμαρίτσα, παραβίασε το STOP της Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκρούστηκε με το άλλο που διέσχιζε την Ταϋγέτου με κατεύθυνση τη Νέα Άμπλιανη.

Από τη γερή σύγκρουση, το δεύτερο όχημα έφυγε δεξιά και χτύπησε ελαφρά άλλο αυτοκίνητο που ανέμενε κανονικά στο STOP κατεβαίνοντας τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από την καραμπόλα, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αν και στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πρόσφερε πρώτες βοήθειες στον οδηγό του πρώτου οχήματος, αλλά δε χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει το ατύχημα.