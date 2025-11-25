Σαφή προειδοποίηση για το κύριο «κύμα» της κακοκαιρίας «ADEL» την Πέμπτη και την Παρασκευή απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μέσα από νέα ανάρτησή του, τονίζοντας ότι αυτές οι δύο ημέρες θα αποτελέσουν το «ζουμί» της κακοκαιρίας.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα και δυνητικά να εμφανίσουν προβλήματα αποτυπώνονται σε σχετικό χάρτη που συνοδεύει την ανάρτηση. Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο θα παρουσιάσει πολύ έντονα χαρακτηριστικά, όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει «απαιτούμενη προσοχή από σήμερα» στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί. Παράλληλα, αναφέρει ότι πέρα από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο, η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα, κατά το διάστημα Πέμπτη με Παρασκευή, τις εξής περιοχές:

Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, καθώς και οριακά τη Χαλκιδική και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, οι οποίες, όπως τονίζει, θα επηρεαστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή κυρίως στο Αιγαίο, ενώ την Πέμπτη τοπικές επιπτώσεις αναμένονται και στο νότιο Ιόνιο.

Τέλος, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι κρύα δεν προβλέπονται, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά.

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.