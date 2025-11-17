Το νέο λογότυπο της Ελληνικής Ένωσης Εκδοτών Μουσικής (ΕλΕΕΜ) παρουσιάστηκε για

πρώτη φορά στο Ζάγκρεμπ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου ICMP. Αποτελεί μέρος

της νέας ταυτότητας που σχεδίασε η ομάδα not.a.big.one προκειμένου να αναδείξει τους

βασικούς σκοπούς της Ένωσης που είναι η ενιαία εκπροσώπηση των Ελλήνων εκδοτών, η

προώθηση διαφανούς και δίκαιης διαχείρισης δικαιωμάτων και η ενίσχυση του ρόλου του

ελληνικού music publishing στο διεθνές περιβάλλον.

Η not.a.big.one δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Σπηλιόπουλο, ο οποίος διαθέτει πολυετή

εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ενώ έχει συνεργαστεί με

κορυφαίες εταιρείες και γνωστά brands τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πρόκειται για

ένα creative studio το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών και

δημιουργικών λύσεων για brands και εταιρίες.

Η έμπειρη ομάδα της not.a.big.one πιστεύει στις απλές, τολμηρές ιδέες που ενώνουν

σαφή στρατηγική με ουσιαστική δημιουργικότητα, ώστε τα brands να αποκτούν

ξεκάθαρη φωνή, ενεργό ρόλο και διαρκή αξία.