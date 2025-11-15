Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 22χρονο που φέρεται να επιχείρησε να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ.

Ο νεαρός άνδρας, την ώρα που έτρωγε με την παρέα του σε γνωστό ταχυφαγείο στα βόρεια προάστια, φέρεται να επιχείρησε να καταπιεί το μπέργκερ χωρίς να το μασήσει. Το μεγάλο κομμάτι φαγητού μπλόκαρε τον αεραγωγό του και του στέρησε την αναπνοή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Γεννηματάς».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως ο εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί και θα εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες για όσα συνέβησαν.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Open, τόνισε: «Xωρίς να ξέρω ότι αν το παιδί έκανε challenge ή όχι, δυστυχώς, η κατάστασή του δεν είναι καλή, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στην ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γενημματάς”, όμως η εγκεφαλική υποξία, ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος έχει βλάψει ζωτικά του όργανα,. Μακάρι να γίνει το θαύμα και να τα καταφέρει».

Ο κ. Γιαννάκος προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τέτοιου είδους επικίνδυνες «δοκιμασίες» στις οποίες ενίοτε παρασύρονται νέοι άνθρωποι: «Βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν να καταπιούν ολόκληρα κομμάτια πίτσας ή μπέργκερ. Αυτό δεν είναι ανοησία, είναι αυτοκτονία. Ο οργανισμός έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η τραχεία, ο αεραγωγός έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δεν μπορεί να χωρέσει ένα μπέργκερ αμάσητο. Αυτή η δοκιμασία, για να κερδίσουν ένα στοίχημα, ένα like, δεν είναι απερισκεψία, είναι καθαρή αυτοκτονία».

«Το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές»

Φίλος του 22χρονου που μίλησε στο MEGA περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές που διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους.

Όπως ανέφερε: «Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε».

Ο 22χρονος πετάχτηκε από τη θέση του καθώς ένιωθε ότι πνίγεται, ωστόσο οι φίλοι του δεν κατάλαβαν άμεσα την επικινδυνότητα της κατάστασης. Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος: «Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό».

Ο νεαρός, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είχε βγει εκείνο το βράδυ για μια χαλαρή βόλτα με την παρέα του. Κάθισαν στο μαγαζί, παρήγγειλαν τα μπέργκερ και – όπως υποστηρίζουν οι φίλοι του – δεν υπήρξε καμία συνεννόηση για challenge. «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο «Γεννηματάς». Οι γιατροί εκτιμούν ότι έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερα από τρία λεπτά.

Ο νεαρός παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ σύμφωνα με την ιατρική ομάδα έχουν προκληθεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες πιθανότατα είναι μη αναστρέψιμες.

Υπάρχει επίσης μαρτυρία από φίλη της οικογένειας, η οποία αναφέρει: «Challenge δεν υπήρχε, τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί».