Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τον 22χρονο που κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στην Αθήνα.

Ο 22χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μάσησε καλά το μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Οι φίλοι του, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς δεν ανέπνεε για περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Γεννηματάς».

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.