Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 14/11 η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αθηνών – Λαμίας και στη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Λαχαναγοράς.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί παράλληλα ι στην Πέτρου Ράλλη, τη Λ. Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και τη Βασ. Σοφίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

