«Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν και την Αττική. Όπως σημειώνει, για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

Τα φαινόμενα, πάντως, δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα, διευκρινίζει.

Από το βράδυ και μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Στην Αττική εξασθενημένα φαινόμενα θα σημειώνονται μέχρι σήμερα τις 17:00.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι στη διάρκεια της καταιγίδας στην Αττική καταγράφηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάνω από 1.000 κεραυνοί και αστραπές σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ωρών.

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει πως «από τη “μετεωρολογική βόμβα” του 2019 μέχρι τις σημερινές έντονες βροχές, η Ελλάδα ζει ολοένα και συχνότερα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Το κλίμα μεταβάλλεται, αλλά τα μέσα πρόγνωσης και αντίδρασης μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Χρειάζεται να στηριχθούν οι εθνικές υποδομές παρακολούθησης, να ενισχυθεί η εκπαίδευση των φορέων και να υπάρξει συντονισμένη 24ωρη λειτουργία σε περιόδους κακοκαιρίας.

Γιατί οι “μετεωρολογικές βόμβες” μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο — αλλά η έγκαιρη προειδοποίηση είναι θέμα ανθρώπινης ευθύνης».

Νωρίτερα σήμερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.