Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 10/11. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στα νότια νησιωτικά τμήματα ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5-6 στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 10/11/2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.