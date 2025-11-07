Ανησυχία προκαλούν τα επανειλημμένα περιστατικά βανδαλισμών σε σχολεία του δήμου Καλαμαριάς, όπου άγνωστοι νεαροί προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε σχολικά κτίρια, σπάζοντας τζάμια και καταστρέφοντας εξοπλισμό.

Ο δήμος Καλαμαριάς μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του «εκφράζει την έντονη αγανάκτηση αλλά και τη βαθιά ανησυχία του για τα περιστατικά βανδαλισμών», τονίζοντας ότι «η νεανική παραβατικότητα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την αστυνόμευση, αλλά πρωτίστως την παιδεία, την οικογένεια και τις πολιτικές που καθορίζουν το μέλλον των νέων μας. Χρειάζεται όλοι -γονείς, εκπαιδευτικοί, θεσμοί και φορείς- να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, να τα ακούσουμε και να τους δώσουμε διεξόδους δημιουργίας και συμμετοχής».

Ο δήμος καλεί τις Αρχές και τους θεσμούς «να σκύψουν με προσοχή πάνω από το πρόβλημα και να συμβάλλουν με ρεαλιστικές παρεμβάσεις και κοινές δράσεις πρόληψης».