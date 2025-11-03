Βαριά θλίψη προκάλεσε στους ανθρώπους της ομάδας Anubis και σε όσους γνώριζαν τη δράση της, η ξαφνική απώλεια του σκύλου Echo, ενός από τους πιο γνωστούς σκύλους έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα.

Η ομάδα γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνθήκες του θανάτου του. Όπως ανέφεραν, θα εκδοθεί επίσημο Δελτίο Τύπου όπου θα αποκαλυφθεί «ο λόγος που του στέρησαν τη ζωή».

Ο Echo, ένα Belgian Malinois ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων, εκ των οποίων ορισμένες είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. Παραδείγματος χάριν, είχε λάβει μέρος στις έρευνες για τον Βασίλη Καλογήρου, ενώ είχε εντοπίσει τον νεκρό Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, προσφέροντας στη συγκεκριμένη υπόθεση ανεκτίμητη βοήθεια στις αρχές.

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, Σοφία, σχολιάζοντας την ανάρτηση που γνωστοποιούσε το χαμό του σκύλου, έγραψε:

«Σε ευχαριστώ Echo για την προσφορά σου».

Ο Echo εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο του εκπαιδευτηρίου, με σύμφωνα με πληροφορίες οι ενδείξεις να οδηγούν σε δηλητηρίαση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προμελετημένη ενέργεια, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στην κοινότητα των διασωστών.

Η Anubis, γνωστή για την εκπαίδευση ειδικών σκύλων ανίχνευσης σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και φυσικών καταστροφών, ζήτησε χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και δεσμεύτηκε να ενημερώσει δημόσια για τα ευρήματα.

Άλλες δύο υποθέσεις είχε λύσει ο Echo

Ο σκύλος ντεντέκτιβ της Anubis είχε λύσει και δύο υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Anubis:

«Στις 25.08.2023 και περί ώρας 14:20 ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από συγγενή για την, από 18.08.2023, εξαφάνιση του κου Θ.Χ. στην Αίγινα. Η συνδρομή μας με τα ειδικά σκυλιά ανίχνευσης νεκρών ανθρώπων και ανθρώπινων υπολειμμάτων ήταν άμεση. Ο κος Θ.Χ. βρέθηκε από τον σκύλο Echo στις 14:20 πλησίον της μονής όπου εξαφανίστηκε. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ακόμη, σε μια ακόμα εξαφάνιση, ο Echo έπαιξε καταλυτικό ρόλο:

«Στις 14.08.2023 και περί ώρας 11:07 κληθήκαμε μέσω email από συγγενή, που αφορούσε την εξαφάνιση της κας Μ.Μ. στην περιοχή Πλακάκια της Ερέτριας, στις 20.07.2023, ώρα 15:30. Η συνδρομή μας με τα ειδικά σκυλιά ανίχνευσης νεκρών ανθρώπων και ανθρώπινων υπολειμμάτων ήταν άμεση. Η κα Μ.Μ. βρέθηκε από τον σκύλο Echo στις 24.08.2023, στις 12:00. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».